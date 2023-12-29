Судячи з реакції публіки, новий контент Олі викликав інтерес і не лише сміх у її шанувальників.

Популярна українська співачка Оля Полякова приєдналася до курйозного тренду, який завоював популярність у соціальних мережах - кепкувати з провальної вечірки росіян, що сполошила не лише окупантів. На цей раз артистка вирішила поділитися своїм виконанням вірша "Голі дірки" від відомого українського актора та поета-пісняра Петра Маги.

Судячи з реакції публіки, новий контент Олі викликав інтерес і сміх її шанувальників. У підписі до відео артистка запросила всіх до перегляду, наголосивши на популярності попередніх відео з віршами.

Також у римованих рядках згадуються інші відомі особи, включаючи Філіпа Кіркорова, Ксенію Собчак, Джигана та ін.Рядки "Голі дірки" вже привернули увагу інтернет-користувачів, ставши об'єктом обговорення та мемів, знайшлися й ті, хто засміяв та розкритикував Полякову.

«Який сором Вам Оленька, ви пару років тому з цим клоуном по відеозв'язку розмовляли і на всю країну йому беферанси співали...так хто ви?; а вам не сором? Або ніхто російську музику не слухав та їх товари не купував. Давайте не будемо!; ми всі кілька років тому новорічні їхні мюзикли дивилися та пісні співали! Чи впали Ви з неба?;

Я в жодному разі не виправдовую шабаш котрий був, але чия би мукала; Як сама танцювала на весіллі вже забулося, а тут обсирати перша, чия б корова мукала; Олю, не вам ці вірші розповідати, ви самі далеко не пішли ...; Оля завжди своїх п'ять копійок вставить. Навіть гидко» - написали в мережі.

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