Судя по реакции публики, новый контент Оли вызвал интерес и не только смех у ее поклонников.

Популярная украинская певица Оля Полякова присоединилась к курьезному тренду, который завоевал популярность в социальных сетях - подтрунивать над провальной вечеринкой россиян, что всполошила не только оккупантов. На этот раз артистка решила поделиться своим исполнением стихотворения "Голі дірки" от известного украинского актера и поэта-песенника Петра Маги.

Судя по реакции публики, новый контент Оли вызвал интерес и смех у ее поклонников. В подписи к видео артистка пригласила всех к просмотру, отметив популярность предыдущих видео со стихами.

Также в рифмованных строках упоминаются другие известные личности, включая Филиппа Киркорова, Ксению Собчак, Джигана и др. Строки "Голі дірки" уже привлекли внимание интернет-пользователей, став объектом обсуждения и мемов, нашлись и те, кто засмеял и раскритиковал Полякову.

«Какой стыд Вам Оленька, вы пару лет назад с этим клоуном 🤡 по видеосвязи разговаривали и на всю страну ему беферансы пели...так кто вы?; а вам не стыд? Или никто русскую музыку не слушал и их товары не покупал. Давайте не будем!; мы все несколько лет назад новогодние их мюзиклы смотрели и песни пели!!! Упали ли Вы с неба?;

Я ни в коем случае не оправдываю шабаш который был, но чья бы мычала; Как сама плясала на свадьбе уже забылось, а тут обсирать первая, чья бы корова мычала; Оля, не вам эти стихи рассказывать, вы сами не далеко ушли…; Оля вечно своих пять копеек вставит. Даже противно» - написали в сети.

Последние новости Украины:

Оля Полякова ошеломила своим весом.

Также напомним, что Оля Полякова рассказала, как омолаживает лицо.

Кроме того, Оля Полякова делилась секретами крепкого и счастливого брака.