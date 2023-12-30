Що буде з цінами на продукти 2024 року. В Мінагрополітики розповіли, до чого готуватися українцям.

В Міністерстві агрополітики висловлюють думку, що в наступному році ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але це стосуватиметься лише внутрішнього виробництва. Про це сказав перший заступник очільника профільного міністра Тарас Висоцький.

Хоча не виключено, що протягом 2024 року в Україні можуть відбутися традиційні коливання цін, вітчизняна продукція залишиться доступною для всіх споживачів. На даний момент вартість цукру та соняшникової олії зменшується.

"Необхідно розрізняти, оскільки імпорт в даний час подорожчав через логістику. Однак, оскільки у нас немає проблем з виробництвом кормів, можна очікувати стабільну ситуацію з основними блоками внутрішньої продукції в наступному році. Можливі традиційні незначні сезонні коливання, але не більше того", - заявив Висоцький.

Він також додав, що при огляді ситуації з цінами на внутрішню продукцію можна виділити декілька тенденцій. Зокрема, спостерігається позитивна тенденція щодо овочів для борщу (цибуля, морква, картопля, буряк, капуста). Ці продукти, особливо цибуля і морква, помітно подешевшали порівняно з 2022 роком.

Причиною цього є те, що українські фермери почали вирощувати ці овочі в центральних та західних областях країни. Ця тенденція буде продовжуватися, і не передбачається критичного зростання цін в цьому напрямку і в наступному році, відзначив Висоцький.

Схожа ситуація спостерігається і щодо всіх видів зернових круп. Та сама гречка – ціни в 2-3 рази менші за рекордні. Тут також врожай достатній і не передбачається зростання.

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