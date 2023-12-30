Что будет с ценами на продукты в 2024 году. В Минагрополитики рассказали, к чему готовиться украинцам.

В Министерстве агрополитики высказывают мнение, что в следующем году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но это касается только внутреннего производства. Об этом сказал первый заместитель главы профильного министра Тарас Высоцкий.

Хотя не исключено, что в 2024 году в Украине могут произойти традиционные колебания цен, отечественная продукция останется доступной для всех потребителей. В настоящее время стоимость сахара и подсолнечного масла уменьшается.

"Необходимо различать, поскольку импорт в настоящее время подорожал из-за логистики. Однако поскольку у нас нет проблем с производством кормов, можно ожидать стабильную ситуацию с основными блоками внутренней продукции в следующем году. Возможны традиционные незначительные сезонные колебания, но не более того», - заявил Высоцкий.

Он также добавил, что при обзоре ситуации с ценами на внутреннюю продукцию можно выделить несколько тенденций. В частности, наблюдается положительная тенденция в отношении овощей для борща (лук, морковь, картофель, свекла, капуста). Эти продукты, особенно лук и морковь, заметно подешевели по сравнению с 2022 годом.

Причиной тому является то, что украинские фермеры начали выращивать эти овощи в центральных и западных областях страны. Эта тенденция будет продолжаться, и не предвидится критический рост цен в этом направлении и в следующем году, отметил Высоцкий.

Похожая ситуация наблюдается и по всем видам зерновых круп. Та же гречка – цены в 2-3 раза меньше рекордных. Здесь также урожай достаточный и не предполагается рост.

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