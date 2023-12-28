Українська телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна в ефірі випуску свого шоу "Дорослих дівчаток" розповіла про найгірший вечір із чоловіком про дочку. У ході випуску Єфросиніна з колегами та подругами обговорили найнезручніші випадки на свята, тому вирішила розповісти про свій конфуз.

«Новий рік, тоді в нас була ще тільки Нана. І що нам нехарактерно, ми вирішили вперше відзначити не вдома, а полетіли в Арабські Емірати. Тоді ми вперше вирішили щось змінити, вирішили йти в мовляв, там ялинка є і магазини. Ми там були ближче до 11. Там такі знижки божевільні, прямий під 70% отримала пальто Gucci у мойому розмірі.

Нана від ляльок фанатіла, а чоловік отримав найкращі дорогі шкарпетки (з іронією зауважила Єфросиніна – прим.ред.). Головне, що у готелі у нас проплачена вечеря, програма місцева, якась зірка.

Тимур каже, що час їхати, а таксі у мола завжди було дуже багато. Ми виходимо о пів на першу, а нічого немає. Нікого взагалі. Ми почали йти вздовж траси, мимо пролітали так туди-сюди. І ми зрештою зустріли на трасі новий рік» - поділилася Єфросиніна.

Вона додала, що йти довелося кілька годин із донькою під руку, вона була маленька і це було небезпечно. Як тільки дійшли, вони одразу всі пішли спати.

«У результаті Тимур у шкарпетках, Нана у сльозах. Найгонящий Новий рік» - додала на завершення Єфросиніна.

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