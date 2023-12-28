Украинская телеведущая и блогерша Маша Ефросинина в эфире выпуска своего шоу "Взрослых девочек" рассказала о худшем вечере с мужем о дочерью. В ходе выпуска Ефросинина с коллегами и подругами обсудили самые неловкие случаи на праздники, поэтому решила рассказать о своем конфузе.

«Новый год, тогда у нас была еще только Нана. И что для нас нехарактерно, мы решили впервые отметить не дома, а полетели в Арабские Эмираты. Тогда мы впервые решили что-то изменить, решили пойти в мол, там елка есть и магазины. Мы там были ближе к 11. Там такие скидки безумные, прям под 70% получила пальто Gucci в моем размере.

Нана от кукол фанатела, а муж получил самые лучшие дорогие носки (с иронией подметила Ефросинина – прим.ред.). Главное, что в отеле у нас проплаченный ужин, программа местная, какая-то звезда.

Тимур говорит, что пора на ехать, а такси у мола всегда было очень много. Мы выходим в половине первого, а ничего нет. Никого вообще. Мы начали идти вдоль трассы, мимо проносились так туда-сюда. И мы в итоге встретили на трассе новый год» - поделилась Ефросинина.

Она добавила, что идти пришлось несколько часов с дочкой под руку, она была маленькая и это было опасно. Как только дошли, они сразу все ушли спать.

«В итоге Тимур в носках, Нана в слезах. Самый го*няный Новый год» - добавила в завершении Ефросинина.

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