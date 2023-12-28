Росіяни наступають на ще одне місто в Донецькі області.

Мова йде про Часів Яр, пише Politeka.net.

Про ситуацію на цьому напрямку розповів боєць, який веде свій телеграм-канал «Бахмутський демон».

За його словами, росіян вдалося зупинити на напрямку Часів Яр.

Часів Яр.

Боєць також підтвердив інформацію, що ворогу не вдається взяти висоти під селом Клещеївка, але «тиснуть капітально».

«Загальна ситуація реально важка. Але тактично важка, не стратегічно, а тільки тактично. Вони місцями повернули те що ми відбили, а місцями ні», - зазначив боєць, додавши, що війна триває.

Воїн також розповів, що він і його побратими повернулися із задачі – «були на одній вулиці колись живого міста».

Зазначимо, місто Часів Яр розташоване на Донеччині, недалеко від Бахмута. Від початку повномасштабної війни з Росією Часів Яр перебуває під ворожими обстрілами. Багато мешканців виїхали, ті хто залишився залишаються у підвалах по кілька діб.

Часів Яр.

"Там не припиняються інтенсивні дії, ворог намагається захопити Богданівку та відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. РФ застосовує штурмові групи так званого "добровольчого корпусу", які перемістили з півдня", - розповідав керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо про намагання росіян наступати на Часів Яр.

Окупанти щодня накривають Часів Яр з артилерії й авіації. Наразі тут живе близько 800 людей.

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