Мова йде про Часів Яр, пише Politeka.net.

Про ситуацію на цьому напрямку розповів боєць, який веде свій телеграм-канал «Бахмутський демон».

За його словами, росіян вдалося зупинити на напрямку Часів Яр.

Часів Яр, війна в Україні

Часів Яр.

Боєць також підтвердив інформацію, що ворогу не вдається взяти висоти під селом Клещеївка, але «тиснуть капітально».

«Загальна ситуація реально важка. Але тактично важка, не стратегічно, а тільки тактично. Вони місцями повернули те що ми відбили, а місцями ні», - зазначив боєць, додавши, що війна триває.

Воїн також розповів, що він і його побратими повернулися із задачі – «були на одній вулиці колись живого міста».

Зазначимо, місто Часів Яр розташоване на Донеччині, недалеко від Бахмута. Від початку повномасштабної війни з Росією Часів Яр перебуває під ворожими обстрілами. Багато мешканців виїхали, ті хто залишився залишаються у підвалах по кілька діб.

Часів Яр

Часів Яр.

"Там не припиняються інтенсивні дії, ворог намагається захопити Богданівку та відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. РФ застосовує штурмові групи так званого "добровольчого корпусу", які перемістили з півдня", - розповідав керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо про намагання росіян наступати на Часів Яр.

Окупанти щодня накривають Часів Яр з артилерії й авіації. Наразі тут живе близько 800 людей.

Останні новини України:

Сильний вибух у Черному морі - спалахнула пожежа, є поранені.

Розкрито, чого зараз домагаються росіяни на фронті.

Перевірки і нові блокпости - з'явилося попередження про зміни вже з 28 грудня.