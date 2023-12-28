Речь идет о Часовом Яре, пишет Politeka.net.

О ситуации на этом направлении рассказал боец, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон».

По его словам, россиян удалось остановить на направлении Часов Яр.

Часов Яр, война в Украине

Часов Яр.

Боец также подтвердил информацию, что врагу не удается взять высоты под селом Клещеевка, но «давят капитально».

«Общая ситуация реально тяжелая. Но тактически трудная, не стратегически, а только тактически. Они местами вернули то, что мы отбили, а местами нет», - отметил боец, добавив, что война продолжается.

Воин также рассказал, что он и его побратимы вернулись с задачи – «были на одной улице когда-то живого города».

Отметим, город Часов Яр расположен в Донецкой области, недалеко от Бахмута. С начала полномасштабной войны с Россией Часов Яр находится под вражескими обстрелами. Многие жители уехали, оставшиеся остаются в подвалах по несколько суток.

Часов Яр

Часов Яр.

"Там не прекращаются интенсивные действия, враг пытается захватить Богдановку и восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки. РФ применяет штурмовые группы так называемого "добровольческого корпуса", которые переместили с юга", - рассказывал руководитель прессслужбы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо о попытках россиян наступать на Часов Яр.

Оккупанты ежедневно накрывают Часов Яр из артиллерии и авиации. В настоящее время здесь проживает около 800 человек.

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