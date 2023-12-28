Россияне наступают на еще один город в Донецкой области.

Речь идет о Часовом Яре, пишет Politeka.net.

О ситуации на этом направлении рассказал боец, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон».

По его словам, россиян удалось остановить на направлении Часов Яр.

Часов Яр.



Боец также подтвердил информацию, что врагу не удается взять высоты под селом Клещеевка, но «давят капитально».

«Общая ситуация реально тяжелая. Но тактически трудная, не стратегически, а только тактически. Они местами вернули то, что мы отбили, а местами нет», - отметил боец, добавив, что война продолжается.

Воин также рассказал, что он и его побратимы вернулись с задачи – «были на одной улице когда-то живого города».

Отметим, город Часов Яр расположен в Донецкой области, недалеко от Бахмута. С начала полномасштабной войны с Россией Часов Яр находится под вражескими обстрелами. Многие жители уехали, оставшиеся остаются в подвалах по несколько суток.

Часов Яр.



"Там не прекращаются интенсивные действия, враг пытается захватить Богдановку и восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки. РФ применяет штурмовые группы так называемого "добровольческого корпуса", которые переместили с юга", - рассказывал руководитель прессслужбы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо о попытках россиян наступать на Часов Яр.

Оккупанты ежедневно накрывают Часов Яр из артиллерии и авиации. В настоящее время здесь проживает около 800 человек.

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