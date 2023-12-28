Ключовий момент в битві на Авдіївському напрямку стався вже давно.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, за минулу добу сталося більше 50-ти бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Зокрема, на Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 15 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 17 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського.

У свою чергу начальник служби зв'язків з громадськістю 47 ОМБр Дмитро Лазуткін повідомив в ефірі телемарафону, що росіяни намагаються оточити Авдіївку з півночі широкою дугою, до них підійшли резерви.

«Зараз з’явились свіжі сили і збільшується кількість бронемашин, які вони застосовують", - повідомив Лазуткін.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що Авдіївка може повторити долю Бахмута.

«… У противника на сьогоднішні є можливість концентрувати свої сили, у тому ж числі артилерію, авіаційні засоби на тому чи іншому напрямку. І він може зробити так, що за два або три місяці із міста буде те, що трапилось з Бахмутом", - заявив Залужний під час прес-конференції.

Ці слова викликали великий резонанс, але військовий кореспондент Богдан Мірошніков закликав не робити сенсації зі слів Залужного.

«Ключовий момент стався не у жовтні, коли ворог задіяв значні сили та почав "бліцкриг", а на початку року, коли були втрачені Красногорівка та Камʼянка, були погіршені позиції у районі Водяного з Опитним. Пізніше Сили Оборони намагалися провести серію контрударів у бік Водяного та Опитного, але звільнити ці села не вдалося. Тоді банально не вистачило сил. Після чого стало остаточно зрозуміло, що цей напрямок стане наступною великою битвою всієї війни», - зазначив Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

Зараз, за словами кореспондента, ворогу захоплення Авдіївки в оперативно-тактичному характері вже не дасть особливо багато.

Бо, зазначає Мірошніков, просуватися далі ворог буде темпами равлика.

«А ще тому, що до Констахи звідти далі, ніж з боку Бахмута. А стрибок на Покровськ - щось з розряду фантастики. Тому єдина мета ворога - віддалити нас від Донецька. І це вони можуть все ж таки виконати», - припустив Мірошніков.

Військовий кореспондент переконаний, що якщо це і станеться, то ненадовго, бо окупанти «отримають сповна за все і будуть тікати дуже швидко».

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