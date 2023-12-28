Ключевой момент в битве на Авдеевском направлении произошел уже давно.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки произошло более 50-ти боевых столкновений, пишет Politeka.net.

В частности, на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 15 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 17 атак возле Северного, Первомайского и Невельского.

В свою очередь начальник службы по связям с общественностью 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин сообщил в эфире телемарафона, что россияне пытаются окружить Авдеевку с севера широкой дугой, к ним подошли резервы.

«Сейчас появились свежие силы и увеличивается количество бронемашин, которые они применяют», - сообщил Лазуткин.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что Авдеевка может повторить судьбу Бахмута.

«…У противника на сегодняшний день есть возможность концентрировать свои силы, в том числе артиллерию, авиационные средства на том или ином направлении. И он может сделать так, что через два или три месяца из города будет то, что случилось с Бахмутом», - заявил Залужный во время пресс-конференции.

Эти слова вызвали большой резонанс, но военный корреспондент Богдан Мирошников призвал не делать сенсации из слов Залужного.

«Ключевой момент произошел не в октябре, когда враг задействовал значительные силы и начал «блицкриг», а в начале года, когда были потеряны Красногоровка и Каменка, были ухудшены позиции в районе Водяного с Опытным. Позже Силы Обороны пытались провести серию контрударов в сторону Водяного и Опытного, но освободить эти села не удалось. Тогда банально не хватило сил. После чего стало окончательно понятно, что это направление станет следующим большим сражением всей войны», - отметил Мирошников в своем телеграмм-канале.

Сейчас, по словам корреспондента, врагу захват Авдеевки в оперативно-тактическом характере уже не даст особенно много.

Ибо, отмечает Мирошников, продвигаться дальше враг будет темпами улитки.

«А еще потому, что в Констаху оттуда дальше, чем со стороны Бахмута. А скачок на Покровск – что-то из разряда фантастики. Поэтому единственная цель врага – отдалить нас от Донецка. И это они могут все-таки выполнить», – предположил Мирошников.

Военный корреспондент убежден, что если это и произойдет, то ненадолго, потому что оккупанты «получат сполна и будут бежать очень быстро».

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