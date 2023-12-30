Працівник може отримати відпустку без збереження заробітної плати. Також запроваджено нові правила для "карантинної" відпустки. Існують інші нововведення.

В Україні від 24 грудня внесено зміни до трудового законодавства, які стосуються тривалості відпусток із збереженням заробітної плати.

Тепер роботодавець може надавати відпустку тривалістю понад 24 дні після воєнного стану без збереження заробітної плати. Важливий виняток становлять відпустки для керівників освітніх закладів та педагогічних працівників. Про це йдеться у Кодексі законів про працю України.

Протягом воєнного стану роботодавець може відмовити працівникам, залученим до виробництва товарів оборонного призначення, у щорічній та інших відпустках. Тривалість відпусток без збереження зарплати за сімейними обставинами або з інших причин збільшено з 15 до 30 днів на рік.

Також введено нові правила для "карантинної" відпустки, яку роботодавець може надати працівнику під час епідемій або пандемій. Протягом воєнного стану або надзвичайної ситуації роботодавець може надавати відпустку без збереження зарплати та без обмеження терміну.

Працівник може отримати відпустку без збереження зарплати та обмежень за терміном під час воєнного стану або надзвичайної ситуації. Тривалість таких відпусток визначається угодою між роботодавцем та працівником, а їхня тривалість не зараховується до стажу роботи, що впливає на щорічну основну відпустку.

Громадяни, які мобілізувалися під час воєнного стану, мають право на грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки. Заяву на виплату компенсації слід подати не пізніше останнього дня місяця, у якому працівника звільнено від роботи через заклик на військову службу.

Також передбачено, що після звільнення з військової служби особі буде надано право на відпустку без збереження зарплати тривалістю 60 днів, яка включається до страхового стажу. Змінено також порядок перенесення вихідних та робочих днів за рішенням роботодавця у випадках, встановлених трудовим та/або колективним договором.

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