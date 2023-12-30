Работник может получить отпуск без сохранения зарплаты. Также введены новые правила для "карантинной" отпуска. Существуют и другие нововведения.

В Украине от 24 декабря внесены изменения в трудовое законодательство, касающиеся продолжительности отпусков с сохранением заработной платы.

Теперь работодатель может предоставлять отпуск продолжительностью свыше 24 дней после военного положения без сохранения заработной платы. Важное исключение составляют отпуска для руководителей образовательных и педагогических работников. Об этом речь идет в Кодексе законов о труде Украины.

В военное положение работодатель может отказать работникам, привлеченным к производству товаров оборонного назначения, в ежегодном и других отпусках. Продолжительность отпусков без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам или по другим причинам увеличена с 15 до 30 дней в году.

Также введены новые правила для "карантинной" отпуска, которые работодатель может предоставить работнику во время эпидемий или пандемий. В военное положение или чрезвычайной ситуации работодатель может предоставлять отпуск без сохранения зарплаты и без ограничения срока.

Работник может получить отпуск без сохранения зарплаты и ограничений по сроку военного положения или чрезвычайной ситуации. Продолжительность таких отпусков определяется соглашением между работодателем и работником, а их продолжительность не засчитывается в стаж работы, влияющий на ежегодный основной отпуск.

Граждане, которые мобилизовались во время военного положения, имеют право на денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска и дополнительного отпуска. Заявление на выплату компенсации следует подать не позднее последнего дня месяца, в котором работник освобожден от работы по призыву на военную службу.

Также предусмотрено, что после увольнения с военной службы будет предоставлено лицу право на отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью 60 дней, которая включается в страховой стаж. Изменен также порядок переноса выходных и рабочих дней по решению работодателя в случаях, установленных трудовым и коллективным договором.

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