В останньому випуску свого шоу Маша Єфросиніна запропонувала Соні Плакідюк та Олі Поляковій згадати найгіршу новорічну ніч. Артистка Оля Полякова одразу згадала, як "горіла на роботі".

«Я горіла на роботі. Горіла на роботі у Новий рік. Ми виходимо, бій курантів іде, починають говорити все «з Новим роком!». Виступає Оля Полякова. І Оля Полякова ж не може просто так вийти, вона мусить вийти вся у вогнях, бо вона і є рік. І тому в мою корону ми запхали 20 феєрверків.

Значить, ми їх підпалили, і я вийшла, почала співати. А потім відчуваю, мої дівки чогось мене б'ють розумієте. А я починаю бити їх у відповідь: «пішли геть, ви заважаєте мені виступати!». А потім мені вже кажуть, що я горю.

Я думаю, звичайно горю, це ж феєрверки! Зазвичай вони собі догоряли і далі просто собі танцювала, вони там стирчали і все. Але того разу вони потрапили якісь інші і почало горіти все, якась пластмасська, капати початок на волосся. Зайнявся костюм і мене гасили там» - поділилася Полякова.

Раніше ролик, у якому Полякова позує на фоні келиха з алкоголем, не оцінили в мережі.

Українців збентежив задум зйомок, який Полякова скопіювала у Дженніфер Лопес. Артистка виклала відео у такому ж стилі три дні тому, після чого цей тренд із келихом та випивкою скопіювала і сама Полякова.

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