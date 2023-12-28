Оля Полякова рассказала о самом неловком праздновании на сцене, из-за которого попала в рисковую ситуации.

В последнем выпуске своего шоу Маша Ефросинина предложила Соне Плакидюк и Оле Поляковой вспомнить худшую новогоднюю ночь. Артистка Оля Полякова сразу вспомнила, как "горела на работе".

«Я горела на работе. Горела на работе в Новый год. Мы выходим, бой курантов идет, начинают говорить все «с Новым годом!». Выступает Оля Полякова. И Оля Полякова же не может просто так выйти, она должна на выйти вся в огнях, ибо она и есть год. И потому в мою корону мы запихали 20 фейерверков.

Значит мы их подожгли, и я вышла, начала петь. А потом чувствую, мои девки чего-то меня бьют понимаете. А я начинаю бить их в ответ: «пошли вон, вы мешаете мне выступать!». А потом мне уже говорят, что я горю.

Я думаю, конечно горю, это же фейерверки! Обычно они себе догорали и я дальше просто себе танцевала, они там торчали и всё. Но в тот раз они попались какие-то другие и начало гореть все, какая-то пластмасска, капать начало на волосы. Загорелся костюм и меня тушили там» - поделилась Полякова.

Ранее ролик, в котором Полякова позирует на фоне бокала с алкоголем, не оценили в сети.

Украинцев смутила задумка съемок, которую Полякова скопировала у Дженнифер Лопес. Артистка выложила видео в таком же стиле три дня назад, после чего данный тренд с бокалом и выпивкой скопировала и сама Полякова.

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