Відзначено, що українці тепер можуть подавати заявки на резервування коштів для придбання нового житла.

Українці від сьогодні можуть подати заявки на придбання нової домівки. Починаючи з сьогоднішнього дня, українці, які отримали житлові сертифікати в якості компенсацію за знищене майно, мають можливість подати заяву про резервування коштів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про це у своєму акаунті в соцмережі.

Відзначено, що українці тепер можуть подавати заявки на резервування коштів для придбання нового житла, використовуючи житлові сертифікати "єВідновлення".

"Якщо вже вибрали житло, домовтеся з продавцем, оновіть 'Дію', а потім у розділі 'єВідновлення' відкрийте вкладку 'Сертифікати' на житло і натисніть 'Забронювати кошти'. Протягом п'яти робочих днів надійде підтвердження в 'Дію' про те, що кошти заброньовані", - відзначив Михайло Федоров.

Українцям, які вже забронювали кошти, надається 30 днів на укладення угоди купівлі-продажу. Важливою деталлю є можливість придбання житла як у новобудові, так і на вторинному ринку, а також інвестування коштів у будівництво.

Федоров зауважив, що перед бронюванням коштів за сертифікатом необхідно переконатися, що право власності на знищений об'єкт нерухомості припинено. Це можна зробити в ЦНАПі або в нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора.

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