Отмечено, что украинцы теперь могут подавать заявки на резервирование средств на приобретение нового жилья.

Украинцы с сегодняшнего дня могут подать заявки на приобретение нового дома. Начиная с сегодняшнего дня украинцы, получившие жилищные сертификаты в качестве компенсации за уничтоженное имущество, имеют возможность подать заявление о резервировании средств.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уведомил об этом в своем аккаунте в соцсети.

Отмечено, что украинцы теперь могут подавать заявки на резервирование средств для приобретения нового жилья, используя жилищные сертификаты "Восстановление".

"Если уже выбрали жилье, договоритесь с продавцом, обновите 'Действие', а затем в разделе 'еВосстановление' откройте вкладку 'Сертификаты' на жилье и нажмите 'Забронировать средства'. В течение пяти рабочих дней поступит подтверждение в 'Действие' о том, что средства забронированы", - отметил Михаил Федоров.

Украинцам, уже забронировавшим средства, предоставляется 30 дней на заключение сделки купли-продажи. Важной деталью есть возможность приобретения жилья как в новостройке, так и на вторичном рынке, а также инвестирование средств в строительство.

Федоров отметил, что перед бронированием средств по сертификату необходимо убедиться, что право собственности на уничтоженный объект недвижимости прекращено. Это можно сделать в ЦНАП или у нотариуса, который имеет полномочия государственного регистратора.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам раздадут по 17,5 тысячи гривен в отопительный сезон - как получить денежную помощь.

Как писала Politeka, - кто из украинцев теперь может получить 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала о нововведениях относительно денежной помощи.