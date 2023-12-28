Українська телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна здивувала своїх шанувальників незвичайним виходом в ефір новорічного випуску своєї програми. Цього разу вона обрала перевтілитися в образі своєї подруги та співведучої Олі Полякової.

Єфросиніна та Полякова

У кадрах шоу, Маша постала перед глядачами у довгій білявій перуці та оригінальному костюмі артистки, навіть прикрашеної короною. Ідея створити новий випуск програми у такому образі прийшла після відвідин концерту самої Полякової.

У свою чергу Оля Полякова пожартувала, що Маша зможе стати її двійником і виступати на корпоративах.

"Часто буває так, що мене замовляють на два корпоративи у двох різних містах. Я так люблю гроші, що я б розірвалася. Але не можу, бо немає дівчини з такою харизмою та фігурою. А тепер є!" – зауважила Полякова не без іронії.

Раніше Маша Єфросиніна висловила іронічне ставлення до співака Олега Винника, який нині проживає в Німеччині. Згадуючи минулі події, вона розповіла про концерт, де виходила на сцену перед Винником.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова

Під час обговорення того часу, Маша пожартувала, згадуючи про "такого артиста", який колись був популярний в Україні. Її висловлювання залишило розуміння, що зараз співак не є для українців особливо актуальним.

Останні новини України:

Оля Полякова приголомшила своєю вагою.

Також нагадаємо, що Оля Полякова розповіла, як омолоджує обличчя.

Крім того, Оля Полякова ділилася секретами міцного і щасливого шлюбу.