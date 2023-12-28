Українська телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна здивувала своїх шанувальників незвичайним виходом в ефір новорічного випуску своєї програми. Цього разу вона обрала перевтілитися в образі своєї подруги та співведучої Олі Полякової.

У кадрах шоу, Маша постала перед глядачами у довгій білявій перуці та оригінальному костюмі артистки, навіть прикрашеної короною. Ідея створити новий випуск програми у такому образі прийшла після відвідин концерту самої Полякової.

У свою чергу Оля Полякова пожартувала, що Маша зможе стати її двійником і виступати на корпоративах.

"Часто буває так, що мене замовляють на два корпоративи у двох різних містах. Я так люблю гроші, що я б розірвалася. Але не можу, бо немає дівчини з такою харизмою та фігурою. А тепер є!" – зауважила Полякова не без іронії.

Раніше Маша Єфросиніна висловила іронічне ставлення до співака Олега Винника, який нині проживає в Німеччині. Згадуючи минулі події, вона розповіла про концерт, де виходила на сцену перед Винником.

Під час обговорення того часу, Маша пожартувала, згадуючи про "такого артиста", який колись був популярний в Україні. Її висловлювання залишило розуміння, що зараз співак не є для українців особливо актуальним.

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