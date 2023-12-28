Украинская телеведущая и блогерша Маша Ефросинина удивила своих поклонников необычным выходом в эфир новогоднего выпуска своей программы. В этот раз она выбрала перевоплотиться в образе своей подруги и соведущей, Оли Поляковой.

В кадрах шоу, Маша предстала перед зрителями в длинном белокуром парике и оригинальном костюме артистки, даже украшенной короной. Идея создать новый выпуск программы в таком образе пришла после посещения концерта самой Поляковой.

В свою очередь, Оля Полякова пошутила, что Маша сможет стать ее двойником и выступать на корпоративах.

"Часто бывает так, что меня заказывают на два корпоратива в двух разных городах. Я так люблю деньги, что я бы разорвалась. Но не могу, потому что нет девушки с такой харизмой и фигурой. А теперь есть!" - подметила Полякова не без иронии.

Ранее Маша Ефросинина выразила ироничное отношение к певцу Олегу Виннику, который в настоящее время проживает в Германии. Вспоминая прошлые события, она рассказала о концерте, где она выходила на сцену перед Винником.

В ходе обсуждения того времени, Маша пошутила, вспоминая о "таком артисте", который когда-то был популярен в Украине. Ее высказывание оставило понимание, что в настоящий момент певец не является для украинцев особо актуальным.

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