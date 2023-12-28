Навіть при несподіваному зниженні цін на тепличні томати на початку грудня, вони зараз починають знову підвищуватися через збільшений попит перед новорічними святами. Ціни турецьких помідорів на українському ринку зараз становить від 80 до 90 гривень, що в середньому на 21% дорожче, ніж на кінець минулого тижня.

Експерти вказують, що основна частина томатів на українському ринку є імпортними продуктами з Туреччини. Проте навіть імпорт не може повністю задовольнити зростаючий попит, що призводить до подальшого підвищення цін на цей продукт.

Місцеві тепличні комбінати майже не здійснюють вибірковий збір помідорів через завершення сезону реалізації, а також через ускладнення умов вирощування у зимовий період. Постійне зростання ціни енергоресурсів і ризик можливих відключень електроенергії через геополітичні події ускладнюють ситуацію.

Також варто відзначити, що імпортні товари продаються на 32% дорожче, ніж у грудні 2022 року. Загалом, ціни на тепличні овочі в нинішньому сезоні досягли нових рекордів, навіть порівняно з останніми 5 роками.

Більшість учасників ринку не виключає можливості подальшого зростання цін на тепличні овочі, принаймні до того моменту, поки пропозиція не врегулює всі покупців в даному сегменті. За даними Мінфіну, ціни на червоні помідори підвищилися з 81,95 грн/кг до 90,70 грн/кг. Однак в мережі Новус їх можна придбати за вигідною ціною - 34,99 грн/кг.

Джерело: EastFruit.

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