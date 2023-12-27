Новий 2024-й рік, який за східним східним календарем вважається роком Зеленого Дерев'яного Дракона, все ближче.

Згідно з китайським гороскопом, 2024-й Рік Зеленого Дерев’яного Дракона буде вдалим для тих людей, хто народився у рік Пацюка, Мавпи та Півня.

Крім того, щоб 2024-й рік Зеленого Дерев’яного дракона приніс удачу астрологи радять зустрічати новорічну ніч у червоних кольорах, акцентувавши його у деталях.

Вважається, що щасливими кольорами 2024 року є похідні від елементів Землі та Дерева, а саме — смарагдовий зелений і жовтий.

Астрологи також розповіли, як зустрічати Новий Рік Знакам Зодаку.

Як розповіла астрологиня в телеграм-каналі Scorpio, Овну зорі рекомендують зустрічати Новий рік вдома, у теплому затишному сімейному колі.

Під бій курантів Овнам слід скласти плани на майбутнє.

«Якщо ж плануєте подорож, то бажано, щоб це була сімейна подорож у місце, яке ви вже колись відвідували», - радить астрологиня.

Тельцям краще за все зустрічати Новий рік в оточенні сусідів, друзів, родичів, тобто не лише з членами родини.

«Тож, якщо зустрічатимете Новий рік вдома, то запросіть до себе на гостину знайомих. Добре відвідати брата чи сестру. Зверніть увагу на те, що ваші привітання та теплі слова мають особливу силу цього року», - розповіла експерт зз прогнозів.

За її словами, чим більше гарних та добрих привітань скаже Телець іншим, тим більше він отримає навзаєм від вищих сил.

Щодо Близнюків. То людям, народженим під цим Знаком Зодіаку, зорі рекомендують підготувати подарунки та зробити сюрприз для тих, з ким вони будуть зустрічати Новий Рік.

«Спробуйте вгадати їх потаємні бажання та порадувати їх цим. Також для вас важливо перед Новим роком розрахуватися з боргами, пробачити себе та інших», - радить астролог.

Перед Новим Роком важливо розрахуватись з боргами.

Подякуйте людям, які протягом року підтримували вас – радить астролог людям, народжеим під знаком Рак.

Ракам зорі рекомендують провести Новий рік весело, яскраво, у галасливій компанії. Більш того, бажано, щоб саме Рак був організатором новорічної вечірки.

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