Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, на які кольори, тканини та елементи одягу варто звернути увагу, обираючи образ на Новий рік 2024.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андре Тан показав, у чому варто зустрічати новий 2024 рік, символом якого буде Зелений Дерев'яний Дракон (щоб подивитися фото, проскрольте вниз).

Серед кольорів Андре Тан радить обирати:

чорний – універсальний, підійде до будь-якого образу, символізує силу, елегантність і містичну енергію;

червоний – у китайській культурі він символізує щастя та любов;

зелений - колір миру, спокою та самого дракона (але його не рекомендують вдягати людям, народженим у рік Дракона);

золотий – колір багатства та благополуччя (його краще використовувати акцентно).

Андре Тан радить використовувати в своєму образі на Новий рік 2024 пірʼя – це один з улюблених елементів дракона. Також варто звернути уваги на речі з блискітками та пайєтками – вони нагадують луску дракона та й просто виглядають дуже святково та яскраво.

Серед тканин Андре Тан рекомендує обирати оксамит, шовк, атлас і парчу, адже зелений дракон любить розкіш і пафос, і саме ці матеріали допоможуть створити лакшері образ.

"Обов'язково до образу додавайте яскраві аксесуари - кільця, браслети, кольє. Нехай вони будуть масивними та помітними. Це приверне увагу дракона і схилить вдачу на вашу сторону", – додав Андре Тан.

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