Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, на какие цвета, ткани и элементы одежды следует обратить внимание, выбирая образ на Новый год 2024 года.

В этот раз на своей странице в Instagram Андре Тан показал, в чем стоит встречать новый 2024 год, символом которого будет Зеленый Деревянный Дракон (чтобы посмотреть фото, пролистайте вниз).

Среди цветов Андре Тан советует выбирать:

черный – универсальный, подойдет к любому образу, символизирует силу, элегантность и мистическую энергию;

красный – в китайской культуре он символизирует счастье и любовь;

зеленый – цвет мира, покоя и самого дракона (но его не рекомендуют одевать людям, рожденным в год Дракона);

золотой – цвет богатства и благополучия (его лучше использовать акцентно).

Андре Тан советует использовать в своем образе на Новый год 2024 перья – это один из любимых элементов дракона. Также стоит обратить внимание на вещи с блестками и пайетками – они напоминают чешую дракона, да и просто выглядят очень празднично и ярко.

Среди тканей Андре Тан рекомендует выбирать бархат, шелк, атлас и парчу, ведь зеленый дракон любит роскошь и пафос, и именно эти материалы помогут создать лакшери образ.

О"бязательно к образу добавляйте яркие аксессуары - кольца, браслеты, колье. Пусть они будут массивными и броскими. Это привлечет внимание дракона и склонит удачу на вашу сторону", – добавил Андре Тан.

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