Новый 2024-й год, который по восточному восточному календарю считается годом Зеленого Деревянного Дракона, все ближе.

Согласно китайскому гороскопу, 2024-й Год Зеленого Деревянного Дракона будет удачным для тех людей, кто родился в год Крысы, Обезьяны и Петуха.

Кроме того, чтобы 2024 год Зеленого Деревянного дракона принес удачу астрологи советуют встречать новогоднюю ночь в красных цветах, акцентировав его в деталях.

Считается, что счастливыми цветами 2024 года являются производные от элементов Земли и Дерева, а именно - изумрудный зеленый и желтый.

Астрологи также рассказали, как встречать Новый Год Знакам Зодака.

Как рассказала астролог в телеграмм-канале Scorpio, Овну звезды рекомендуют встречать Новый год дома, в теплом уютном семейном кругу.

Под бой курантов Овнам следует составить планы на будущее.

«Если же планируете путешествие, то желательно, чтобы это было семейное путешествие в место, которое вы когда-то посещали», - советует астрологиня.

Тельцам лучше всего встречать Новый год в окружении соседей, друзей, родственников, то есть не только с членами семьи.

«Итак, если будете встречать Новый год дома, то пригласите к себе в гости знакомых. Хорошо навестить брата или сестру. Обратите внимание на то, что ваши поздравления и теплые слова обладают особой силой в этом году», - рассказала эксперт по прогнозам.

По ее словам, чем больше хороших и добрых поздравлений скажет Телец другим, тем больше он получит взаймы от высших сил.

Относительно Близнецов. Так людям, рожденным под этим Знаком Зодиака, звезды рекомендуют подготовить подарки и преподнести сюрприз для тех, с кем они будут встречать Новый Год.

«Попробуйте угадать их тайные желания и порадовать их этим. Также вам важно перед Новым годом рассчитаться с долгами, простить себя и других», - советует астролог.

Перед Новым Годом важно рассчитаться с долгами.

Поблагодарите людей, которые в течение года поддерживали вас – советует астролог людям, рожденным под знаком Рака.

Ракам звезды рекомендуют провести Новый год весело, ярко, в шумной компании. Более того, желательно, чтобы Рак был организатором новогодней вечеринки.

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