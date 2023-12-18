Головний колір 2024 року - смарагдово-зелений, але кожен знак зодіаку може вибрати свій колір, щоб Дракон залишився задоволеним.

Скоро Новий 2024 рік і саме час задуматися про те, в якому вбранні зустрічати рік Зеленого Дерев'яного Дракона. Якщо ви виберете колір свого одягу згідно зі знаком зодіаку, це безперечно сприятиме задоволенню господаря 2024 року. Правильний колір вашого наряду на новорічну ніч може стати вашою таємною зброєю протягом усього наступного року.

Найщасливіший колір 2024 року - яскравий смарагдово-зелений. Цей відтінок асоціюється з природнім лісом та дорогоцінними каменями, в якійсь мірі пов'язаний з елементом дерева, що обов'язково сподобається Дерев'яному Дракону.

Смарагдово-зелений також символізує зростання, оновлення та гармонію, розквіт нового життя та внутрішню силу. Вибір вбрання цього відтінку підійде практично для всіх, незалежно від їхнього знаку зодіаку.

Овни можуть обрати вбрання у трендовому металевому стилі, щоб сяяти не лише в новорічну ніч, але й привертати увагу протягом усього 2024 року.

Тельцям підходять зелений, коричневий і бежевий кольори. Додатковий святковий настрій можна додати за допомогою прикрас у відтінках зеленого і смарагдового, звертаючи увагу на стриманий крій.

Близнюки можуть дозволити собі трошки "похуліганити" у створенні свого образу на Новий рік, обираючи одяг жовтого, помаранчевого або світло-сірого кольорів, а також додаючи виразні аксесуари.

Сріблястий колір ідеально пасуватиме чутливим Ракам і також сподобається Дерев'яному Дракону. Представники цього знака Зодіаку можуть обрати пісочний, сірий, зелений та коричневий колір.

Левам пасуватимуть золотисті відтінки, тому вони можуть розглядати цей колір, а також жовтий та коричневий. Якщо хочете розширити свій образ за допомогою аксесуарів з дорогоцінними каменями, вибирайте діаманти або смарагди.

Блакитний, білий, молочний або зелений - ідеальні відтінки для новорічного вбрання. Оптімізуйте образ, обираючи мінімалістичні деталі та чисті лінії.

Щоб здобути прихильність Дерев'яного Дракона, Терезам слід відмовитися від вибору суконь з пайєтками і бахромою.

Обране вбрання може бути у всіх відтінках червоного або насиченого оранжевого кольору. Важливо доповнювати образ великими сережками, браслетами і перснями.

Червоний колір обіцяє Скорпіонам щастя, удачу та процвітання у новому році. Якщо вам не подобаються такі яскраві кольори, розгляньте варіанти в помаранчевих або теракотових відтінках, додаючи червоні акценти.

Стильні образи у білому, сірому, коричневому, синьому або фіолетовому кольорах - ідеальний вибір для Стрільців на зустріч Нового року 2024.

Додайте до свого образу етнічні прикраси або екзотичні аксесуари для стильного завершення.

Козерогам астрологи пораджують обирати класичні вбрання чорного, сірого, пісочного або бежевого кольорів. Якщо ви прагнете додати трошки блиску, зверніть увагу на сукні з пайєтками.

Синій, білий, сріблястий або металік краще всього відзначать прагнення Водоліїв до змін у новому році. Ви можете обирати оригінальні принти і футуристичні аксесуари.

Рибам у новорічну ніч рекомендується віддавати перевагу сріблястим або золотистим відтінкам та масивним прикрасам.

Чудовим варіантом стануть вбрання блакитного, м'ятного, рожевого або лавандового кольорів.

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