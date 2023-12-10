Гороскоп Таро всіх знаків Зодіаку на 10 грудня, у цей день може бути важко ясно мислити з деяких питань.

Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 10 грудня. Зірки сьогодні завжди на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

Ми можемо покладатися на свій комфорт, авторитетні фігури та речі, які обіцяють рішення, щоб ми могли делегувати своє мислення зовні та зосередитись на внутрішньому.

Що ваша карта скаже вам, щоб допомогти вам дізнатись, в який бік йти? Прочитайте більше, щоб дізнатися.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 10 грудня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Четвірка Кубків.

Можливо, сьогодні вам буде емоційний день. Вас може тягнути в різні боки і ви не можете вирішити, на чому зосередитися. Зробіть глибокий вдих, Овен; це лише один день. Робити те, що ви можете. Завтра настане миттєво.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Сонце.

Це великий день і ви маєте право відчувати оптимізм. Все стає на свої місця. Навіть якщо ви зіткнетеся з несподіваною проблемою, вона приведе вас на шлях, яким вам призначено йти.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Імператор.

Бувають дні, коли вам потрібно прокинутися і бути готовим підкорити світ, і це Таро показує, що вам потрібна внутрішня сила. Не бійтеся постояти за себе. Якщо не ви, то хто?

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Зірка

Вірте в себе і те, що ви тут не просто так. Всесвіт завжди працює, навіть коли ви почуваєтеся маленьким та наляканим. Звертайте увагу на знаки, які завжди оточують вас, які повідомляють вам, що ваше майбутнє завжди працює на вашу користь.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей.

Захоплений проект зараз може бути хобі, але згодом і за наявності уваги ви знайдете, що у вас в руках справжній бізнес. Якщо ви мрієте стати незалежним, не розчаровуйтесь з надією.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Королева пентаклів.

Вибір кар'єри, яку ви любите, залежить не так від грошей, як від того, що робить вас щасливим. Ви більше, ніж просто заробітна плата. Ваш час, таланти та енергія призначені для використання в ім'я найвищого блага, а робота – це просто шлях до досягнення цієї мети.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей.

Коли люди починають сваритись через гроші, корінь причини – страх. Ви ніколи не зможете змусити когось відчути, що в нього достатньо, якщо він нещасний у собі. Гроші рідко задовольняють душу, якій не по собі.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Королева Мечів.

Ваш гострий розум інколи може бути шкідливим. Сарказм може бути власною мовою, але пам'ятайте про аудиторію. Обов'язково прочитайте номер.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Меч.

Спогади про одну і ту ж подію у кожного можуть бути різними. У цьому небезпека роздумів про минуле. Дозвольте їм розповісти свою власну історію, коли ви почуєте, як друг чи брат чи сестра розповідають про їхні спогади. Можливо, це не обов'язково те, що ви бачили, але це їхній досвід. Добре це шанувати.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Якщо ви допомагатимете надто багатьом речам, це може вас перевантажити. Вибирайте заняття з розумом. Якщо ви пожертвуєте своїм часом заради когось іншого, у вас може не виявитися того, що вам потрібне для себе.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Туз Кубків.

Щоб ухвалити рішення, достатньо однієї вагомої причини. Вам не обов'язково відповідати на всі питання сьогодні; просто потрібно відчути переконаність у тому, що ваше рішення є правильним для вас, і ви готові старанно працювати, щоб отримати те, що вам потрібно.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Трійка Жезлов.

Це чудовий день для творчого проекту. Якщо ви намагаєтеся вигадати художній проект на свята і відчуваєте, що зайшли в глухий кут, сьогодні чекайте на прорив.

Джерело: yourtango.

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