Гороскоп Таро всех знаков Зодиака на 10 декабря, в этот день может быть трудно ясно мыслить по некоторым вопросам.

Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 10 декабря. Звезды сегодня всегда на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Мы можем полагаться на свой комфорт, авторитетные фигуры и вещи, которые обещают решения, чтобы мы могли делегировать свое мышление вовне и сосредоточиться на внутреннем.

Что ваша карта скажет вам, чтобы помочь вам узнать, в какую сторону идти? Прочтите больше, чтобы узнать.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 10 декабря.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Кубков.

Возможно, сегодня для вас будет эмоциональный день. Вас может тянуть в разные стороны, и вы не можете решить, на чем сосредоточиться. Сделайте глубокий вдох, Овен; это всего лишь один день. Делать то, что вы можете. Завтра наступит в мгновение ока.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Солнце.

Это великий день, и вы имеете право чувствовать оптимизм. Все становится на свои места. Даже если вы столкнетесь с неожиданной проблемой, она приведет вас на путь, по которому вам предназначено идти.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Император.

Бывают дни, когда вам нужно проснуться и быть готовым покорить мир, и это Таро показывает, что вам нужна внутренняя сила. Не бойтесь постоять за себя. Если не вы, то кто?

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Звезда

Верьте в себя и в то, что вы здесь не просто так. Вселенная всегда работает, даже когда вы чувствуете себя маленьким и напуганным. Обращайте внимание на знаки, всегда окружающие вас, которые сообщают вам, что ваше будущее всегда работает в вашу пользу.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Увлеченный проект сейчас может быть хобби, но со временем и при наличии внимания вы обнаружите, что у вас в руках настоящий бизнес. Если вы мечтаете стать независимым, не разочаровывайтесь в надежде.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Выбор карьеры, которую вы любите, зависит не столько от денег, сколько от того, что делает вас счастливым. Вы больше, чем просто зарплата. Ваше время, таланты и энергия предназначены для использования во имя высшего блага, а работа — это просто путь к достижению этой цели.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

Когда люди начинают ссориться из-за денег, корень причины – страх. Вы никогда не сможете заставить кого-то почувствовать, что у него достаточно, если он несчастен внутри себя. Деньги редко удовлетворяют душу, которой не по себе.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Королева Мечей.

Ваш острый ум иногда может быть вредным. Сарказм может быть собственным языком, но помните об аудитории. Обязательно прочтите номер.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Воспоминания об одном и том же происшествии у каждого могут быть разными. В этом опасность размышлений о прошлом. Позвольте им рассказать свою собственную историю, когда вы услышите, как друг или брат или сестра рассказывают об их воспоминаниях. Возможно, это не обязательно то, что вы видели, но это их опыт. Хорошо это уважать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

Если вы будете помогать слишком многим вещам, это может вас перегрузить. Выбирайте занятия с умом. Если вы пожертвуете своим временем ради кого-то другого, у вас может не оказаться того, что вам нужно для себя.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Туз Кубков.

Чтобы принять решение, достаточно одной веской причины. Вам не обязательно иметь ответы на все вопросы сегодня; просто нужно почувствовать убежденность в том, что ваше решение является правильным для вас и вы готовы усердно работать, чтобы получить то, что вам нужно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Это замечательный день для творческого проекта. Если вы пытаетесь придумать художественный проект на праздники и чувствуете, что зашли в тупик, сегодня ожидайте прорыва.

Источник: yourtango.

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