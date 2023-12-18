Главный цвет 2024 года – изумрудно-зеленый, но каждый знак зодиака может выбрать свой цвет, чтобы Дракон остался доволен.

Скоро Новый 2024 год и самое время задуматься о том, в каком наряде встречать год Зеленого Деревянного Дракона. Если вы выберете цвет своей одежды согласно знаку зодиака, это, безусловно, будет способствовать удовлетворению хозяина 2024 года. Правильный цвет вашего наряда на новогоднюю ночь может стать вашим тайным оружием в течение всего следующего года.

Самый счастливый цвет 2024 года – яркий изумрудно-зеленый. Этот оттенок ассоциируется с природным лесом и драгоценными камнями, в какой-то степени связан с элементом дерева, что обязательно понравится Деревянному Дракону.

Изумрудно-зеленый символизирует рост, обновление и гармонию, расцвет новой жизни и внутреннюю силу. Выбор наряда этого оттенка подойдет практически для всех, независимо от знака зодиака.

Овны могут выбрать наряды в трендовом металлическом стиле, чтобы сиять не только в новогоднюю ночь, но и привлекать внимание в течение всего 2024 года.

Тельцам подходят зеленый, коричневый и бежевый цвета. Дополнительное праздничное настроение можно добавить с помощью украшений в оттенках зеленого и изумрудного, обращая внимание на сдержанный крой.

Близнецы могут позволить себе немного "похулиганить" в создании своего образа на Новый год, выбирая одежду желтого, оранжевого или светло-серого цвета, а также добавляя выразительные аксессуары.

Серебристый цвет идеально подойдет чувствительным Ракам и также понравится Деревянному Дракону. Представители знака Зодиака могут выбрать песочный, серый, зеленый и коричневый цвет.

Львам будут подходить золотистые оттенки, поэтому они могут рассматривать этот цвет, а также желтый и коричневый. Если хотите расширить свой образ с помощью аксессуаров с драгоценными камнями, выбирайте бриллианты или изумруды.

Голубой, белый, молочный или зеленый – идеальные оттенки для новогоднего наряда. Оптимизируйте образ, выбирая минималистичные детали и чистые линии.

Чтобы получить благосклонность Деревянного Дракона, Весам следует отказаться от выбора платьев с пайетками и бахромой.

Выбранная одежда может быть во всех оттенках красного или насыщенного оранжевого цвета. Важно дополнять образ большими серьгами, браслетами и перстнями.

Красный цвет обещает Скорпионам счастье, удачу и процветание в новом году. Если вам не нравятся такие яркие цвета, рассмотрите варианты в оранжевых или терракотовых оттенках, добавляя красные акценты.

Стильные образы в белом, сером, коричневом, синем или фиолетовом цветах – идеальный выбор для Стрельцов на встречу Нового года 2024 года.

Добавьте в образ этнические украшения или экзотические аксессуары для стильного завершения.

Козерогам астрологи посоветуют выбирать классические наряды черного, серого, песочного или бежевого цветов. Если вы хотите добавить немного блеска, обратите внимание на платья с пайетками.

Синий, белый, серебристый или металлик лучше всего отметят стремление Водолеев к переменам в новом году. Вы можете выбирать оригинальные принты и футуристические аксессуары.

Рыбам в новогоднюю ночь рекомендуется отдавать предпочтение серебристым или золотистым оттенкам и массивным украшениям.

Прекрасным вариантом станут наряды голубого, м'ятного, розового или лавандового цветов.

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