Рік Зеленого Дерев’яного Дракона, як стверджують астрологи, буде набагато легшим, ніж два попередні, пише Politeka.net.

За китайським календарем, рік Зеленого Дерев'яного Дракона розпочнеться 10 лютого 2024 року і завершиться 28 січня 2025 року.

За китайським гороскопом, 2024-й Рік Зеленого Дерев’яного Дракона буде вдалим для тих, хто народився у рік Пацюка, Мавпи та Півня.

Також астрологи назвали знаки зодіаку, яким найбільше пощастить у 2024-му році.

«Найбільші щасливчики прийдешнього року - Тельці. У цьому знаку до 26 травня 2024 року стоїть Юпітер - планета щастя і розширення. По осі прилетить щастячко земним та водним знакам», - розповіла астрологиня в телеграм-каналі Scorpio.

З середини травня і до кінця 2024-го року Зеленого Дерев’яного Дракона щасливчиками стануть Близнюки. А разом з ними, зазначає астрологиня, повітряні знаки.

Щоб рік Зеленого Дерев’яного дракона приніс удачу астрологиня радить зустрічати новорічну ніч у червоних кольорах.

«Але акцентувати його у деталях, а не в одязі - елементи декору, макіяж, манікюр, прикраси, взуття», - каже експерт.

За її словами, головний головний тренд - це пайєтки.

«Феєричні, блискучі, яскраві. Особливо такий тотал-срібний, коли весь образ складається не з окремих елементів, а насичений кольором срібла. При цьому пайєтки мають бути крупними… Кожен рік по енергіям відповідає певній планеті. 2024 рік - рік Сонця.

Це про свяйво, блиск, про метал, про золото і жовті кольори. А якщо додати Дракона - істоту, здатну перебувати в енергіях землі та повітря, то в моді будуть легкі повітряні структури типу шовку, волани, рюші», - розповіла астрологиня стосовно року Зеленого Дерев’яного Дракона.

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