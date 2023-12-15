Год Зеленого Деревянного Дракона, как утверждают астрологи, будет гораздо легче двух предыдущих, пишет Politeka.net.

По китайскому календарю, год Зеленого Деревянного Дракона начнется 10 февраля 2024 года и завершится 28 января 2025 года.

По китайскому гороскопу, 2024 год Год Зеленого Деревянного Дракона будет удачным для тех, кто родился в год Крысы, Обезьяны и Петуха.

Также астрологи назвали знаки зодиака, которым больше всего повезет в 2024-м году.

«Самые большие счастливчики грядущего года - Тельцы. В этом знаке до 26 мая 2024 года стоит Юпитер – планета счастья и расширения. По оси прилетит счастье земным и водным знакам», - рассказала астролог в телеграмм-канале Scorpio.

С середины мая и до конца 2024 года Зеленого Деревянного Дракона счастливчиками станут Близнецы. А вместе с ними, отмечает астролог, воздушные знаки.

Чтобы год Зеленого Деревянного дракона принес удачу, астролог советует встречать новогоднюю ночь в красных цветах.

«Но акцентировать его в деталях, а не в одежде – элементы декора, макияж, маникюр, украшения, обувь», – говорит эксперт.

По ее словам, главный главный тренд – это пайетки.

«Феерические, блестящие, яркие. Особенно такой тотал-серебряный, когда весь образ состоит не из отдельных элементов, а насыщен цветом серебра. При этом пайетки должны быть крупными… Каждый год по энергиям соответствует планете. 2024 год – год Солнца.

Это о свете, блеске, о металле, о золоте и желтом цвете. А если добавить Дракона – существо, способное находиться в энергиях земли и воздуха, то в моде будут легкие воздушные структуры типа шелка, воланы, рюши», – рассказала астролог относительно года Зеленого Деревянного Дракона.

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