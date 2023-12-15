Нас чекає гарний день, оскільки карти Таро показують багатообіцяючі ознаки у сфері роботи, дружби, кар'єри та кохання.

Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 15 грудня. Зірки сьогодні завжди на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

Це гарна новина для нас, знаків зодіаку. Всесвіт випромінює люблячі та добрі вібрації; ідеально підходить для цієї пори року.

Коли Таро, нумерологія та астрологія знаходяться в гармонії один з одним, подіям легше йти в правильному напрямку.

Любов до себе, турбота про інших, турбота про свої потреби та ніжність до себе — це теми дня.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 15 грудня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Ти сильний і здібний, Овен. Коли справа доходить до важкої роботи та зусиль, деякі знаки зодіаку справляються з цим краще, ніж ви.

Сьогодні Десятка Жезлов показує, що на вас чекає багато важкої роботи та зусиль. Ви можете почуватися важко обтяженим, але, незважаючи на труднощі, ви зможете впоратися з ними.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Вісімка Кубків.

Емоційно сьогодні може бути важко навіть настільки, що ви проливаєте сльози, але смуток, викликаний чи вона спогадами про минуле або сентиментальною рекламою, яка нагадує вам про щось, що ви колись мали, але втратили, очищає.

Ваша свідомість сприяє зціленню і допомагає вам відпустити ситуацію, щоб ви могли перейти до нового року з меншою кількістю незавершених справ.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Королева Кубків.

Незважаючи на те, що ви часто аналізуєте питання, ваше серце широко відкрите і чутливе і здатне отримувати всілякі важливі повідомлення від людей у ​​вашому житті.

Сьогодні ви знаходитесь в гармонії зі Всесвітом і всім, що вас оточує. Ви можете не розуміти глибини того, що повідомляється, але усвідомлення – чудове місце, щоб розпочати цей шлях відкриттів.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Лицар Пентаклів.

Бери участь, Раку. Сьогодні ви братимете участь у проекті абсолютно нового рівня. Ви не будете просто стояти і дивитися, як інші творять чаклунство.

Ви активно займатиметеся і будете в центрі всієї суєти. Можливо, у вас не так багато часу для волонтерства, якщо це є благодійністю, але ваш внесок буде високо оцінений.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Це не кінець, поки воно не закінчиться, тому поки все, що ви робите, не загорнуто в красивий маленький бантик.

Перш ніж ви будете готові до грандіозного фіналу, ви повинні зробити ще багато важливих справ, так що продовжуйте старанно працювати. Ви закінчите добре і здивуйте всіх своїх друзів якнайкраще.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Шістка Меч.

Для того, щоб прогрес відбувся, все має змінитись. Можливо, вас не влаштовує думка про те, що життя відійде від тієї, якою ви її знаєте зараз.

Але важливо плисти за течією та бачити, куди може привести дорога. Усі зміни — це можливість випробувати щось нове, навіть якщо це не те, чого ви сподівалися спочатку.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Паж Мечів.

Ви можете опинитися в потрібному місці в потрібний час, оскільки ви можете підслухати розмову, щоб допомогти вам виявити інформацію, до якої ви теж не були причетні.

Як ви вирішите діяти далі залежить від вас, але мудрий вибір вимагає подробиць і даних, тому ви можете вважати це щасливою подією, навіть якщо правду було важко почути.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Ієрофант.

Свята ґрунтуються на традиціях, але якщо старі способи ведення справ здаються вам менш чарівними, придумайте їх по-своєму.

Ознайомтеся зі свіжими ідеями, як зробити цю пору року яскравою і такою, якою ви хочете. Перегляньте Instagram, Pinterest або прокрутіть TikTok.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Кубків, перевернута.

Люди змінюються, зокрема й дитяча дружба. Ви думали, що скажете: «На зв'язку назавжди», але сім'ї, коледж та подорожі перетворили вас на двох різних людей.

Це нормально. Ви, як і раніше, можете залишатися на зв'язку, але, можливо, настав час визнати, що ви вже не такі близькі, як раніше.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Ви можете визначити, що щось не так, просто глянувши на людину. Ви можете не знати, що саме змушує вас почуватися певним чином.

Важко знайти істину, коли в тебе немає холодних та незаперечних фактів. Але довіряйте своїй інтуїції не менше. У вас це не просто так.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Четвірка Мечів.

Люди сперечаються, але головне, щоб ви не потрапили до трикутника спілкування.

Ви повинні бути відвертими у своїх думках і почуттях. Якщо потрібно щось сказати людині, зробіть це безпосередньо.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Суд.

Ваша здатність чинити правильно прямо пропорційна вашій базі знань.

Вам потрібно випробувати все, що може запропонувати вам життя, щоб ви могли відфільтровувати свої думки крізь тонни інформації. Це допоможе вам дізнатися, що вам потрібно і чого ви хочете, і що безперечно знаходиться у вашому списку «ні».

Джерело: yourtango.

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