Нас ждет хороший день, поскольку карты Таро показывают многообещающие признаки в области работы, дружбы, карьеры и любви.

Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 15 декабря. Звезды сегодня всегда на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Это хорошая новость для нас, знаков зодиака. Вселенная излучает любящие и добрые вибрации; идеально подходит для этого времени года.

Когда Таро, нумерология и астрология находятся в гармонии друг с другом , событиям легче идти в правильном направлении.

Любовь к себе, забота о других, забота о своих нуждах и нежность к себе — все это темы дня.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 15 декабря.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Ты сильный и способный, Овен. Когда дело доходит до тяжелой работы и усилий, немногие знаки зодиака справляются с этим лучше, чем вы.

Сегодня Десятка Жезлов показывает, что вас ждет много тяжелой работы и усилий. Вы можете чувствовать себя тяжело обремененным, но, несмотря на трудности, вы сможете справиться с ними.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Восьмерка Кубков.

Эмоционально сегодня может быть трудно даже до такой степени, что вы проливаете слезы, но печаль, вызванная ли она воспоминаниями о прошлом или сентиментальной рекламой, которая напоминает вам о чем-то, что вы когда-то имели, но потеряли, очищает.

Ваша сверхсознательность способствует исцелению и помогает вам отпустить ситуацию, чтобы вы могли перейти к новому году с меньшим количеством незавершенных дел.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Королева Кубков.

Несмотря на то, что вы часто анализируете какой-либо вопрос, ваше сердце широко открыто и чувствительно и способно получать всевозможные важные сообщения от людей в вашей жизни.

Сегодня вы находитесь в гармонии со Вселенной и всем, что вас окружает. Вы можете не понимать глубины того, что сообщается, но осознание — прекрасное место, чтобы начать этот путь открытий.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

Принимай участие, Рак. Сегодня вы будете участвовать в проекте совершенно нового уровня. Вы не будете просто стоять и смотреть, как другие творят волшебство.

Вы будете активно заниматься и быть в центре всей суеты. Возможно, у вас не так много времени для волонтерства, если это благотворительность, но ваш вклад будет высоко оценен.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Это не конец, пока оно не закончится, поэтому, пока все, что вы делаете, не завёрнуто в красивый маленький бантик.

Прежде чем вы будете готовы к грандиозному финалу, вам предстоит сделать еще много важных дел, так что продолжайте усердно работать. Вы закончите хорошо и удивите всех своих друзей наилучшим образом.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Для того, чтобы прогресс произошел, все должно измениться. Возможно, вас не устраивает мысль о том, что жизнь отойдет от той, какой вы ее знаете сейчас.

Но важно плыть по течению и видеть, куда может привести дорога. Все изменения — это возможность испытать что-то новое, даже если это не то, на что вы надеялись поначалу.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Паж Мечей.

Вы можете оказаться в нужном месте в нужное время, поскольку вы можете подслушать чей-то разговор, чтобы помочь вам обнаружить информацию, к которой вы тоже не были причастны.

Как вы решите действовать дальше, зависит от вас, но мудрый выбор требует подробностей и данных, поэтому вы можете считать это счастливым событием, даже если правду было трудно услышать.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Иерофант.

Праздники основаны на традициях, но если старые способы ведения дел кажутся вам менее очаровательными, придумайте их по-своему.

Ознакомьтесь со свежими идеями, как сделать это время года ярким и таким, каким вы хотите. Посмотрите Instagram, Pinterest или прокрутите TikTok.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая.

Люди меняются, в том числе и детская дружба. Вы думали, что скажете: «На связи навсегда», но семьи, колледж и путешествия превратили вас в двух разных людей.

Это нормально. Вы по-прежнему можете оставаться на связи, но, возможно, пришло время признать, что вы уже не так близки, как раньше.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Вы можете определить, что что-то не так, просто взглянув на человека. Вы можете не знать, что именно заставляет вас чувствовать себя определенным образом.

Трудно найти истину, когда у тебя нет холодных и неопровержимых фактов. Но доверяйте своей интуиции не меньше. У вас это есть не просто так.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Четверка Мечей.

Люди спорят, но главное, чтобы вы не попали в треугольник общения.

Вы должны быть откровенны в своих мыслях и чувствах. Если вам нужно что-то сказать человеку, сделайте это напрямую.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Суд.

Ваша способность поступать правильно прямо пропорциональна вашей базе знаний.

Вам нужно испытать все, что может предложить вам жизнь, чтобы вы могли фильтровать свои мысли сквозь тонны информации. Это поможет вам узнать, что вам нужно и чего вы хотите, и что определенно находится в вашем списке «нет».

Источник: yourtango.

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