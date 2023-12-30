Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" розповів, як швидко приготувати смачну закуску, не гірше за відомі роли. "Мастер Шеф" запевняє, що даний варіант схожий з онігірі, але все ж таки відрізняється завдяки начинці та соусу.
Інгредієнти:
- Рисовий папір – 1 шт.
- Готовий рис для суші – 50 г
- Лист нори – 1 шт.
- Свіжий лосось – 30 г
- Соус "Унагі" - 10 г
- Авокадо – 10 г
- Морква – 3 г
- Огірок – 3 г
- Майонез - 10 г
- Соус "Шрірача" - 2 г
- Кунжут – 5 г
- Соєвий соус - 30 мл
Приготування:
Підготовка інгредієнтів: Наріжте свіжий лосось, авокадо, моркву та огірок тонкими смужками, ділиться "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.
Готовий рис для суші рівномірно розподіліть по рисовому паперу.
Начинка: Покладіть лист норі поверх рису. Вирівняйте, щоб забезпечити однорідний розподіл начинки.
Розміщення інгредієнтів: "Мастер Шеф" Хіменес-Браво пропонує, рівномірно розподіліть лосось, авокадо, моркву та огірок по всій площі рису.
Соуси та майонез: Розмажте соус "Унаги" та майонез по поверхні начинки.
Скручування ролика: Почніть акуратно скручувати рол, використовуючи рисовий папір як підтримку. Переконайтеся, що рол щільно загорнутий. Підігрійте на сковороді, посипте рол кунжутом і наріжте на порції при бажанні. Подавайте із соєвим соусом, радить "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.
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