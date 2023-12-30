Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" розповів, як швидко приготувати смачну закуску, не гірше за відомі роли. "Мастер Шеф" запевняє, що даний варіант схожий з онігірі, але все ж таки відрізняється завдяки начинці та соусу.

Інгредієнти:

Рисовий папір – 1 шт.

Готовий рис для суші – 50 г

Лист нори – 1 шт.

Свіжий лосось – 30 г

Соус "Унагі" - 10 г

Авокадо – 10 г

Морква – 3 г

Огірок – 3 г

Майонез - 10 г

Соус "Шрірача" - 2 г

Кунжут – 5 г

Соєвий соус - 30 мл

Приготування:

Підготовка інгредієнтів: Наріжте свіжий лосось, авокадо, моркву та огірок тонкими смужками, ділиться "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

Готовий рис для суші рівномірно розподіліть по рисовому паперу.

Начинка: Покладіть лист норі поверх рису. Вирівняйте, щоб забезпечити однорідний розподіл начинки.

Розміщення інгредієнтів: "Мастер Шеф" Хіменес-Браво пропонує, рівномірно розподіліть лосось, авокадо, моркву та огірок по всій площі рису.

Соуси та майонез: Розмажте соус "Унаги" та майонез по поверхні начинки.

Скручування ролика: Почніть акуратно скручувати рол, використовуючи рисовий папір як підтримку. Переконайтеся, що рол щільно загорнутий. Підігрійте на сковороді, посипте рол кунжутом і наріжте на порції при бажанні. Подавайте із соєвим соусом, радить "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

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