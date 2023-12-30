В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как быстро приготовить вкусную закуску, не хуже, чем известные роллы. "Мастер Шеф" уверяет, что данный вариант похож с онигири, но все же отличается благодаря начинке и соусу.

Ингредиенты:

Рисовая бумага – 1 шт.

Готовый рис для суши – 50 г

Лист нори – 1 шт.

Свежий лосось – 30 г

Соус "Унаги" - 10 г

Авокадо - 10 г

Морковь - 3 г

Огурец – 3 г

Майонез - 10 г

Соус "Шрирача" - 2 г

Кунжут - 5 г

Соевый соус - 30 мл

Приготовление:

Подготовка ингредиентов: Нарежьте свежий лосось, авокадо, морковь и огурец тонкими полосками, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Приготовление риса: Готовый рис для суши равномерно распределите по рисовой бумаге.

Начинка: Положите лист нори поверх риса. Выровняйте, чтобы обеспечить однородное распределение начинки.

Размещение ингредиентов: "Мастер Шеф" Хименес-Браво предлагает, равномерно распределите лосось, авокадо, морковь и огурец по всей площади риса.

Соусы и майонез: Размажьте соус "Унаги" и майонез по поверхности начинки.

Скручивание ролла: Начните аккуратно скручивать ролл, используя рисовую бумагу в качестве поддержки. Убедитесь, что ролл плотно завернут. Подогрейте на сковороде, посыпьте ролл кунжутом и нарежьте его на порции при желании. Подавайте с соевым соусом, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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