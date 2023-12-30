В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как быстро приготовить вкусную закуску, не хуже, чем известные роллы. "Мастер Шеф" уверяет, что данный вариант похож с онигири, но все же отличается благодаря начинке и соусу.
Ингредиенты:
- Рисовая бумага – 1 шт.
- Готовый рис для суши – 50 г
- Лист нори – 1 шт.
- Свежий лосось – 30 г
- Соус "Унаги" - 10 г
- Авокадо - 10 г
- Морковь - 3 г
- Огурец – 3 г
- Майонез - 10 г
- Соус "Шрирача" - 2 г
- Кунжут - 5 г
- Соевый соус - 30 мл
Приготовление:
Подготовка ингредиентов: Нарежьте свежий лосось, авокадо, морковь и огурец тонкими полосками, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Приготовление риса: Готовый рис для суши равномерно распределите по рисовой бумаге.
Начинка: Положите лист нори поверх риса. Выровняйте, чтобы обеспечить однородное распределение начинки.
Размещение ингредиентов: "Мастер Шеф" Хименес-Браво предлагает, равномерно распределите лосось, авокадо, морковь и огурец по всей площади риса.
Соусы и майонез: Размажьте соус "Унаги" и майонез по поверхности начинки.
Скручивание ролла: Начните аккуратно скручивать ролл, используя рисовую бумагу в качестве поддержки. Убедитесь, что ролл плотно завернут. Подогрейте на сковороде, посыпьте ролл кунжутом и нарежьте его на порции при желании. Подавайте с соевым соусом, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Последние новости Украины:
Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.
Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.
Заделки "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.