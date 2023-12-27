Починаючи з 1 січня 2024 року, частини внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні не надаватиметься грошова допомога від держави.

Частині ВПО скасують виплати з 1 січня. Стало відомо, що кому з українців перестануть надавати допомогу. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 11.07.2023 № 709 "Про підтримку внутрішньо переміщених осіб".

Починаючи з 1 січня 2024 року, частині внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в Україні не буде надаватися грошова допомога від держави. Це стосується осіб, які перебувають за кордоном протягом більш ніж 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих та документально підтверджених причин.

Грошова допомога також не буде надаватися переселенцям, які перебувають у місцях позбавлення волі чи були засуджені за колабораціонізм.

Серед тих, хто втратить право на грошову допомогу, визначаються ВПО, які придбали нерухомість (квартиру, будинок, чи ділянку) на суму понад 100 тис. грн, за винятком житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету. Також до цієї категорії належать ті, хто придбав новий транспортний засіб, випущений менше ніж 5 років тому (за винятком автівок, отриманих волонтерами та переданих ЗСУ).

Особи, які мають власне житло площею більше 13,65 кв. м на одного члена сім'ї на територіях, де не ведуться активні бойові дії або які не є окупованими, також втратять право на грошову допомогу.

До переліку також включені ті, хто придбав іноземну валюту на суму більше 100 тис. грн (за винятком валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг) та банківські метали. Також до цієї категорії входять ті, хто має на депозитному банківському рахунку суму понад 100 тис. грн.

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