Начиная с 1 января 2024 года, части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине не будет предоставляться денежная помощь от государства.

Части ВПЛ отменят выплаты с 1 января. Стало известно, что кому из украинцев перестанут оказывать помощь. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 11.07.2023 № 709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц".

Начиная с 1 января 2024 года, части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине не будет предоставляться денежная помощь от государства. Это касается лиц, которые находятся за границей в течение более 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин.

Денежная помощь также не будет предоставляться переселенцам, находящимся в местах лишения свободы или осужденным за коллаборационизм.

Среди потерявших право на денежную помощь определяются ВПЛ, которые приобрели недвижимость (квартиру, дом, или участок) на сумму более 100 тыс. грн, за исключением жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета. Также к этой категории относятся те, кто приобрел новое транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад (за исключением автомобилей, полученных волонтерами и переданных ВСУ).

Лица, имеющие собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные боевые действия или не оккупированные, также потеряют право на денежную помощь.

В перечень также включены купившие иностранную валюту на сумму более 100 тыс. грн (за исключением валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг) и банковские металлы. Также в эту категорию входят те, кто имеет на депозитном банковском счете сумму более 100 тыс. грн.

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