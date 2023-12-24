Для подання заявки на грошову допомогу необхідно зареєструватись на сайті організації.

Українці можуть отримати грошову допомогу для працевлаштування. Громадська організація "Відповідальні громадяни" приймає заявки від мешканців України, які опинилися в складній ситуації, та пропонує додаткову грошову допомогу для їхнього пошуку роботи.

ГО "Відповідальні громадяни" оголосила, що реєструє зацікавлених громадян, які прагнуть розширити свої навички для підвищення шансів на працевлаштування, але зіткнулися з нестачею грошей та ресурсів. Тому надається грошова допомога.

Грошову допомогу на навчання для подальшого працевлаштування можуть отримати жінки та чоловіки, які втратили роботу через російську агресію і постійно або тимчасово (зокрема, ВПО), проживають у таких областях, як Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська.

Для подання заявки на грошову допоогу необхідно зареєструватися за цим посиланням. Після попереднього відбору представник організації зв'яжеться з вами. Планується, що навчання розпочнеться протягом січня-лютого 2024 року після проходження співбесіди.

Нагадаємо, що також благодійний фонд "Право на захист" проводить збір даних на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН. Грошова допомога надається тим, хто ще не отримував допомоги від міжнародних організацій і має щомісячний дохід не вище 5400 гривень на людину.

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