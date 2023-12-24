Для подачи заявки на денежную помощь необходимо зарегистрироваться на сайте организации.

Украинцы могут получить денежную помощь для трудоустройства. Общественная организация "Ответственные граждане" принимает заявки от жителей Украины, которые оказались в сложной ситуации и предлагает дополнительную денежную помощь для их поиска работы.

ОО "Ответственные граждане" объявила, что регистрирует заинтересованных граждан, стремящихся расширить свои навыки для повышения шансов на трудоустройство, но столкнувшихся с нехваткой денег и ресурсов. Поэтому оказывается денежная помощь.

Денежную помощь на обучение для дальнейшего трудоустройства могут получить женщины и мужчины, потерявшие работу из-за российской агрессии и постоянно или временно (в частности, ВПЛ), проживают в таких областях, как Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская.

Для подачи заявки на денежную помощь необходимо зарегистрироваться по этой ссылке. После предварительного отбора представитель организации свяжется с вами. Планируется, что обучение начнется в январе-феврале 2024 года после прохождения собеседования.

Напомним, что также благотворительный фонд "Право на защиту" производит сбор данных на получение денежной помощи от УВКБ ООН. Денежная помощь предоставляется тем, кто еще не получал денежной помощи от международных организаций и имеет ежемесячный доход не выше 5400 гривен на человека.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам раздадут по 17,5 тысячи гривен в отопительный сезон - как получить денежную помощь.

Как писала Politeka, - кто из украинцев теперь может получить 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала о нововведениях относительно денежной помощи.