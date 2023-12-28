У наступному році в Україні передбачається індексація пенсій з метою зроблення системи пенсій більш справедливою. Міністерство розглядає план по зменшенню пенсій для частини українців, є навіть категорія тих, у кого хочуть відібрати виплати. Про це повідомили адвокати.

Зокрема розглядається план зниження пенсій для чиновників, які отримують "астрономічні суми", з метою перерозподілу пенсійних надбавок та створення більш солідарної системи.

А громадяни, які отримують менші пенсії, можуть очікувати збільшення суми виплат. Одночасно для чиновників, які отримують "астрономічні суми" пенсій, передбачається зниження розміру підтримки. Процентне співвідношення скорочення "астрономічних" пенсій залишається невизначеним.

Прагнення прирівняти розмір пенсій до мінімального рівня для деяких категорій українців також є у планах влади. Це стосується осіб, засуджених за злочини проти національної безпеки, а також тих, хто ухиляється від слідства та суду. Іншими словами, вони будуть отримувати мінімальні пенсії, доки відбувають покарання.

Влада також розглядає можливість анулювання пенсій для осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, агресію проти територіальної цілісності України та спробу зміни влади. Деякі адвокати висловлюють обурення, зауважуючи, що це може вплинути на осіб, які брали участь в Революції Гідності, якби такий закон вже існував.

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