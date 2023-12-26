З’явилося важливе попередження, до якого слід прислухатись, аби уберегти своє здоров’я та навіть життя.

Українців терміново попередили про погіршення погодних умов, пише Politeka.net.

Зокрема, в КМВА підкреслили, що завтра, 27 грудня, у Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Рівень небезпечності – перший.

Повідомляється, що у середу, 27 грудня, в українській столиці буде хмарна погода з проясненнями. Дощ буде невеликим, місцями з мокрим снігом.

Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с ‼ Температура у Києві протягом доби 4-6° тепла.

Зважаючи на сильний вітер, мешканців столиці закликають дотримуватись наступних безпекових правил: намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків; тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

Також людей закликають не залишате транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж.

«Щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках; приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю», - радять киянам і гостям столиці.

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