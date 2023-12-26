Украинцев срочно предупредили об ухудшении погодных условий, пишет Politeka.net.
В частности, в КМВАподчеркнули, что завтра, 27 декабря, в Киеве ожидаются опасные метеорологические явления.
Уровень опасности – первый.
Сообщается, что в среду, 27 декабря, в украинской столице будет облачно с прояснениями. Дождь будет небольшим, местами с мокрым снегом.
Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с ‼ Температура в Киеве в течение суток 4-6° тепла.
Учитывая сильный ветер, жителей столицы призывают соблюдать следующие правила безопасности: старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок; держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут привести к их повреждению.
Также людей призывают не оставленные транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей.
«Плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах; уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу», - советуют киевлянам и гостям столицы.
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