Відома українська співачка та продюсер Наталія Могилевська розповіла, чому тема дітей для неї дуже непроста.

Наталя Могилевська відкрито поділилася своїми особистими переживаннями щодо відсутності у неї дітей. Артистка вирішила торкнутися однієї з делікатних тем свого особистого життя, відповідаючи на запитання шанувальників, які часто цікавляться, чи не відчуває вона смутку за втраченим періодом для материнства.

У своїй відповіді Могилевська зізналася, що, незважаючи на певний жаль, вона все ще сподівається стати матір'ю первістка в майбутньому.

У своїх роздумах 48-річна співачка також пояснила, чому вона не мала можливості завагітніти протягом усього її життя. Могилевська зазначила, що довгий час вона була зосереджена на кар'єрі та відкладала особисте життя. Тільки після усвідомлення своєї жіночності та зміни пріоритетів їй вдалося знайти кохання та стати частиною сім'ї.

"Не наважилася, тому що у мене не було чоловіка. Спочатку я думала тільки про кар'єру, а далі в якийсь момент я зрозуміла, що якщо не змінюсь, не стану доброю дружиною, яка не зациклена на роботі, то до мене не прийде нормальний чоловік. Я думала, що півроку попрацюю, а потім вийду заміж і діти будуть…" – зізналася Могилевська.

Вона розповіла, що після цих роздумів у результаті близько десяти років залишалася взагалі самотньою та без стосунків.

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