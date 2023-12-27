Наталья Могилевская открыто поделилась своими личными переживаниями относительно отсутствия у нее детей. Артистка решила затронуть одну из деликатных тем своей личной жизни, отвечая на вопросы поклонников, которые часто интересуются, не испытывает ли она грусть по упущенному периоду для материнства.

Наталья Могилевская

В своем ответе Могилевская призналась, что, несмотря на некоторое сожаление, она все еще надеется стать матерью первенца в будущем.

В своих размышлениях 48-летняя певица также пояснила, почему у нее не было возможности забеременеть на протяжении всей ее жизни. Могилевская отметила, что долгое время она была сосредоточена на карьере и откладывала личную жизнь. Только после осознания своей женственности и изменения приоритетов ей удалось найти любовь и стать частью семьи.

"Не решилась, потому что у меня не было мужа. Сначала я думала только о карьере, а дальше в какой-то момент я поняла, что если не изменюсь, не стану хорошей женой, которая не зациклена на работе, то ко мне не придет нормальный мужчина. Я думала, что полгода поработаю, а потом выйду замуж и будут дети…" - призналась Могилевская.

Она рассказала, что после этих размышлений в итоге около десяти лет оставалась вообще одинокой и без отношений.

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