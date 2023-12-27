Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская рассказала, почему тема детей для нее очень непростая.

Наталья Могилевская открыто поделилась своими личными переживаниями относительно отсутствия у нее детей. Артистка решила затронуть одну из деликатных тем своей личной жизни, отвечая на вопросы поклонников, которые часто интересуются, не испытывает ли она грусть по упущенному периоду для материнства.

В своем ответе Могилевская призналась, что, несмотря на некоторое сожаление, она все еще надеется стать матерью первенца в будущем.

В своих размышлениях 48-летняя певица также пояснила, почему у нее не было возможности забеременеть на протяжении всей ее жизни. Могилевская отметила, что долгое время она была сосредоточена на карьере и откладывала личную жизнь. Только после осознания своей женственности и изменения приоритетов ей удалось найти любовь и стать частью семьи.

"Не решилась, потому что у меня не было мужа. Сначала я думала только о карьере, а дальше в какой-то момент я поняла, что если не изменюсь, не стану хорошей женой, которая не зациклена на работе, то ко мне не придет нормальный мужчина. Я думала, что полгода поработаю, а потом выйду замуж и будут дети…" - призналась Могилевская.

Она рассказала, что после этих размышлений в итоге около десяти лет оставалась вообще одинокой и без отношений.

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