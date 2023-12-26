Наталя Могилевська вирішила розповісти про свої стосунки, які довгий час вже тримає в секреті. За словами артистки, вони знайомі вже понад 20 років, але лише на початку воєнних подій почали розвивати свою історію. Могилевська наголосила, що на початку роману, як стверджує сама співачка, вони часто стикалися з конфліктами через індивідуальні особливості характеру.

У той період вони сварилися досить гостро, оскільки її партнер був вольовою, серйозною людиною, яка звикла, щоб її завжди слухали і не переривали. У свою чергу, Могилевська описує себе як людину з сильним характером, що створювало йому труднощі.

Однак згодом, за словами Могилевської, обидва вони змінилися. Вони стали більш спокійними та готовими до компромісів. Співачка стверджує, що почала свої стосунки з обранцем саме у потрібний момент, коли обидва стали більш зрілими та врівноваженими.

"На початку сварилися дуже сильно. Тому що він дуже вольовий, серйозний, звик, що всі його слухають і не шарудять. А зараз він уже став таким спокійним… Дозволяє мені всі ці пісні, навіть пише!" – зізналася Могилевська.

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