Наталья Могилевская решила рассказать о своих отношениях, которые долгое время уже держит в секрете. По словам артистки, они знакомы уже более 20 лет, но лишь в начале военных событий начали развивать свою историю. Могилевская подчеркнула, что в начале романа, как утверждает сама певица, они часто сталкивались с конфликтами из-за индивидуальных особенностей характера.

В тот период они ссорились довольно остро, поскольку ее партнер был волевым, серьезным человеком, привыкшим, чтобы его всегда слушали и не прерывали. В свою очередь, Могилевская описывает себя как человека с сильным характером, что создавало для него трудности.

Однако со временем, по словам Могилевской, оба они изменились. Они стали более спокойными и готовыми к компромиссам. Певица утверждает, что начала свои отношения с избранником именно в нужный момент, когда оба стали более зрелыми и уравновешенными.

"В начале ссорились очень сильно. Потому что он очень волевой, серьезный, привык, что все его слушают и не шуршат. А сейчас он уже стал таким спокойным… Позволяет мне все эти песни, даже пишет!" - призналась Могилевская.

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