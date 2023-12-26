Так, зазначається, що закінчується останній місяць року, тому час передати показання лічильників тепла та гарячої води, пише Politeka.net.

«Просимо клієнтів не відкладати це на останній день та внести актуальні дані вже зараз. Нагадаємо, прийом показань розпочинається з 5-го числа та триває протягом місяця», - йдеться у зверненні Київтеплоенерго.

Передати показання лічильників можна через особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу, або ж через особистий кабінет Київтеплонерего, а також через мобільний додаток «Комуналка».

Необхідно передати показання лічильників тепла та гарячої води.

Крім того, альтернативним способом передачі показань є через телефон: Call-центру, по безкоштовній телефонній лінії або ж можна зателефонувати по додатковим стаціонарним телефонним номерам сервісних центрів.

Також можна скористатися скриньками для передачі показань за адресами сервісних центрів ЦКС.

Передати показання лічильників можна при оплаті за послуги у банківських та фінансових установах.

«Якщо показання не вдалося передати вчасно, їх можна скоригувати. Після внесення актуальних даних, коригування нарахувань здійсниться автоматично», - попереджають в «Київтеплоенерго».

Останні новини України:

Введуть нові драконівські штрафи, українці налякані.

Нові правила мобілізації України - коли набудуть чинності і що зміниться кардинально.

Штрафи чи ув'язнення: за що ще каратимуть українців.