Опубликовано новое обращение к украинцам о передаче показаний счетчиков.

Так, отмечается, что истекает последний месяц года, поэтому пора передать показания счетчиков тепла и горячей воды, пишет Politeka.net.

«Просим клиентов не откладывать это в последний день и внести актуальные данные уже сейчас. Напомним, прием показаний начинается с 5-го числа и длится в течение месяца», - говорится в обращении Киевтеплоэнерго.

Передать показания счетчиков можно через личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса, или через личный кабинет Киевтеплонерего, а также через мобильное приложение «Коммуналка».

Необходимо передать показания счетчика тепла и горячей воды.

Кроме того, альтернативным способом передачи показаний является через телефон: Call-центра, по бесплатной телефонной линии или же можно позвонить по дополнительным стационарным телефонным номерам сервисных центров.

Также можно использовать ящики для передачи показаний по адресам сервисных центров ЦКС.

Передать показания счетчиков можно при оплате услуг в банковских и финансовых учреждениях.

«Если показания не удалось передать вовремя, их можно скорректировать. После внесения актуальных данных, корректировка начислений производится автоматически», - предупреждают в «Киевтеплоэнерго».

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