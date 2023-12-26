Росіяни щодня втрачають в боїях за Авдіївку по 300-400 вояк, а ЗСУ постійно підтягує резерви.

Наразі Збройні сили України стійко тримають оборону довкола Авдіївки Донецької області, пише Politeka.net.

Ворог не полишає спроб оточити та захопити місто, проте під час кожного штурму зазнає великих втрат. Щодня біля Авдіївки Росія втрачає 300-400 своїх солдатів – йдеться як про загиблих, так і про поранених окупантів.

Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Ми підтягуємо резерви, переформатовуємося, завдаємо втрат ворогу. Щодня він там втрачає 300-400 осіб вбитими та пораненими і дуже багато військової техніки", – заявив Штупун.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

Зокрема, на Авдіївському напрямку було відбито 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 - неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що у Степовому та на його флангах тривають жорсткі бої.

«З мізерними успіхами окупантів», - повідомив кореспондент.

За його словами, біля Первомайського та Невельського всі атаки були відбиті.

«Дуже гарна новина, враховуючи загострення обстановки там», - підкреслив Мірошніков.

В приватному секторі на півдні міста ворог майже не просувається.

«В окупантів вистачило сил та засобів, щоб захопити промвузол, але надалі вони дещо зточилися. Чекають додаткові резерви, які ми чудово відслідковуємо», - зазначив військовий кореспондент.

Також Мірошніков повідомив, що у бік Очеретиного вздовж залізниці ворог зміг просунутися на 300 метрів.

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