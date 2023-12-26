Россияне каждый день теряют в боях за Авдеевку по 300-400 солдат, а ВСУ постоянно подтягивает резервы.

В настоящее время Вооруженные силы Украины стойко держат оборону вокруг Авдеевки Донецкой области, пишет Politeka.net.

Враг не оставляет попыток окружить и захватить город, однако во время каждого штурма несет большие потери. Каждый день возле Авдеевки Россия теряет 300-400 своих солдат – речь идет как о погибших, так и о раненых оккупантах.

Об этом заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

«Мы подтягиваем резервы, переформатируемся, наносим урон врагу. Ежедневно он там теряет 300-400 человек убитыми и ранеными и очень много военной техники», – заявил Штупун.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений.

В частности, на Авдеевском направлении было отбито 27 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 - недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что в Степном и на его флангах продолжаются жесткие бои.

«С мизерными успехами окупантов», - сообщил корреспондент.

По его словам, у Первомайского и Невельского все атаки были отбиты.

«Очень хорошая новость, учитывая обострение обстановки там», – подчеркнул Мирошников.

В частном секторе на юге города враг почти не продвигается.

«У оккупантов хватило сил и средств, чтобы захватить промузел, но в дальнейшем они несколько сточились. Ждут дополнительные резервы, которые мы отлично отслеживаем», - отметил военный корреспондент.

Также Мирошников сообщил, что в сторону Очеретино вдоль железной дороги враг смог продвинуться на 300 метров.

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