Українська співачка Даша Астаф'єва вирішила висловитися про те, як відбуваються цьогорічні свята. Не так, як зазвичай вона і багато хто звикли, проте треба враховувати сучасні реалії.

«Свята без рідних. Я бачу ялинки, різдвяні свічки, неймовірні вишиті скатертини, якими накриватимуть стіл, і постійно думаю лише про одне: скільки українців зустрічатимуть ці свята без рідних. Це тисячі спорожнілих будинків.

Хтось поруч не матиме батька, бо він зараз на фронті. Комусь не обійняти дружину, яка живе з дитиною за кордоном. Хтось не зможе поцілувати дочку, обійняти друга, відкрити подарунок від мами. А наші воїни… Що вони відчувають зараз замість святкового передчуття? – емоційно написала Астаф'єва.

Астаф'єва також зауважила, що горе втрати не вилікує час. Минуть роки, зміняться обставини, але це Різдво без рідних викарбується товстим шрамом.

«Новорічні свята тепер для мене інші – подяки та скорботи. Вони тихі та позбавлені мішури. Традиції на Святвечір розмовляти тихо та вимовляти молитву актуальні як ніколи у наш час. До цього справді тягнешся думкою» - наголосила Астаф'єва.

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