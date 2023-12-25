Украинская певица Даша Астафьева решила высказаться о том, как проходят праздники в этом году. Не так, как обычно она и многие привыкли, однако нужно учитывать современные реалии.

«Праздники без родных. Я вижу елки, рождественские свечи, невероятные вышитые скатерти, которыми будут накрывать стол, и постоянно думаю только об одном: сколько украинцев будут встречать эти праздники без родных. Это тысячи опустевших домов.

У кого-то рядом не будет отца, потому что он сейчас на фронте. Кому-то не обнять жену, живущую с ребенком за границей. Кто-то не сможет поцеловать дочь, обнять друга, открыть подарок от мамы. А наши воины… Что они испытывают сейчас вместо праздничного предчувствия?» - эмоционально написала Астафьева.

Астафьева также подметила, горе утраты не вылечит время. Пройдут годы, изменятся обстоятельства, но это Рождество без родных отчеканится толстым шрамом.

«Новогодние праздники теперь для меня другие — благодарности и скорби. Они тихи и лишены мишуры. Традиции на Сочельник разговаривать тихо и произносить молитву актуальны как никогда в наше время. К этому действительно тянешься мыслью» - подчеркнула Астафьева.

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